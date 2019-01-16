Başkent'te trafik kazaları: 3 yaralı

Ankara'da etkili olan kar yağışı sonrası şehrin çeşitli yerlerinde trafik kazaları meydana geldi. Kazalarda 3 kişi yaralanırken araçlarda maddi hasar oluştu.

İlk kaza, saat 01.00 sularında Keçiören ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Fatih Caddesi üzerinden Kalaba istikametinde seyir halinde olan 19 FB 864 plakalı otomobil, Fatih Köprüsü üzerinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsü Ahmet T.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü ayağında çarparak yan devrildi. Kaza nedeniyle sürücü Ahmet T. ile yolcu Ebru I. Yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bir diğer kaza da Ulus'ta meydana geldi. Çankırı Caddesi üzerinden Opera yönünde ilerleyen 06 BD 0858 plakalı EGO otobüsü Ulus Meydanı'na çıkan ışıklarda 06 T 5778 plakalı taksiye çarptı. Kazada yaralanan olmazken iki araçta da maddi hasar oluştu.

Çankaya ilçesi Ehlibeyt Mahallesi'nde yaşanan kazada ise bir kişi yaralandı. Çetin Emeç Bulvarı üzerinde Balgat yönünde ilerleyen Yusuf A.'nın kullandığı 34 SB 4711 plakalı otomobil karlı zeminde kayarak alt geçidin girişine çarptı. Hafif yaralanan sürücü Yusuf A. ambulans ile hastaneye kaldırıldı.