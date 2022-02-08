İhlas Haber Ajansı

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Başkent'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Ankara’nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Sincan-Malıköy yolu 24'üncü kilometrede T.Y.D. yönetimindeki 06 YC 997 plakalı otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kaza sonucu Anadolu OSB Başkent Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu öğrencisi olduğu öğrenilen sürücü T.Y.D. hayatını kaybetti. Kazada Y.D. ve O.Y. yaralandı. Sincan İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemleri aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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