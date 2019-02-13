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Başkent'te trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Başkent’te meydana gelen 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Başkent'te meydana gelen 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



Kaza, saat 21.58'de Çankaya ilçesi Güvenevler Mahallesi'nde bulunan Mesnevi Sokak ile Kuzgun Caddesi kesişimindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bekir B. idaresindeki 06 BBY 870 plakalı minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen Oğuzhan K. idaresindeki 06 BU 6868 otomobile ve Alev A. kontrolündeki 06 DM 2465 plakalı araca arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, Oğuzhan K. sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kazaya karışan araçlardaki 3 kişi de yaralandı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.



Kaza anı kamerada


Kaza anı ise olayın meydana geldiği bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aşırı hızla Mesnevi Sokak üzerinde seyreden minibüsün, kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile ve onun önünde bulunan başka bir araca arkadan çarpması yer alıyor.

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