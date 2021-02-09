Başkent'te trafik kazası: 1 ölü

Başkent’te sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Başkent'te sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, kaza sabah saatlerinde Ankara - İstanbul Yolu'nun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Çetin Ö. kontrolündeki 06 COC 808 plakalı araç, yolun sol şeridinde duran yaya Erol Karaca'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle Erol Karaca olay yerinde yaşamını yitirdi. Polis ekipleri kaza hakkında soruşturma başlattı.