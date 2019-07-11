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Başkent'te trafik kazası: 1 yaralı

Ankara’nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Selçuklu Mahallesi Atatürk Caddesi Elvankent Köprüsü'nün altında meydana gelen kazada Özkan K.nın kullandığı 06 EA 01 64 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobil refüje çarptıktan sonra takla attı. Kaza sonucu yaralanan sürücü Özkan K. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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