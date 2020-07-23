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Başkent'te trafik kazası: 1 yaralı

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bir otomobil sokak lambasına çarptı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bir otomobil sokak lambasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü otomobilden karşı yola fırladı.


Kaza Ankara'nın Nallıhan İlçesi D-140 karayolunda bir gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre 06 RKR 23 plakalı araç sürücüsü Cevdet. A. seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan sokak lambasına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Cevdet. A. otomobilin camından karşı yola fırladı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Cevdet. A'yı Nallıhan Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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