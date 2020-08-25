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Başkent'te trafik kazası: 1 yaralı

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Etimesgut ilçesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, B.A. yönetimindeki 06 AJ 1103 plakalı otomobil kontrolden çıkarak refüje çarptı. Refüje çarpan otomobil takla attı. Kazada yaralanan sürücü B.A., olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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