Başkent'te trafik kazası: 1 yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk bir aracın çarpması sonucunda yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sincan Atatürk Mahallesi Ankara Caddesi'nde karşıdan karşıya geçmek isteyen 12 yaşındaki A.C.'ye 06 HLP 27 plakalı araç çarptı. Kaza sonucu ayağından yaralanan çocuk yerde yatarken, çevreden kazayı gören vatandaşlar yanına koşarak yardımcı olmaya çalıştı. Küçük çocuğun ailesine haber verildi. Olay yerine gelen yakınları ambulansı beklemeden yaralı çocuğu kendi imkanları ile hastaneye götürdü.