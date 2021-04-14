İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkent'te trafik kazası: 1 yaralı

Ankara’nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Ankara'nın Sincan ilçesinde sürücü A.K. yönetimindeki 06 HB 2451 plakalı aracıyla Temelli yönünden Yenikent istikametine seyir halindeyken Zir vadisi mevkiinde karşı yönden gelen F.K. idaresindeki 06 BHH 48 plakalı çekiciyle çarpıştı. Kazada sürücü A.K yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.