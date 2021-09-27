Başkent'te trafik kazası: 1 yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Duygu D. (36) yönetimindeki 06BUR432 plakalı otomobil Ayaş Caddesi'nden gelip Gimsa alt geçitten Ankara Caddesi yönüne seyir halinde iken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan beton bariyerlere çarparak takla attı. Kaza sonucu sürücü Duygu D. yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulans ile Sincan Nafiz Körez Devlet Hastanesine sevk edildi.