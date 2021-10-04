Başkentte trafik kazası: 1 yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Ankara- Ayaş Yolunda meydana gelen kazada, sürücü Mustafa Faruk C. idaresindeki 06 RC 417 plakalı araç, Ankara Ayaş Bulvarı Yolu Ayaş istikametine seyir halinde iken aynı istikamette seyir eden sürücü Selahattin S. yönetimindeki 06 J13 47 plakalı araç ile çarpıştı. Kazada 06 RC 417 plakalı araç sürücüsü Mustafa Faruk C. yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edildi.