İhlas Haber Ajansı

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Başkent'te trafik kazası: 1 yaralı

Ankara’nın Sincan ilçesinde caddeden karşıya geçmeye çalışan yaya, bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde caddeden karşıya geçmeye çalışan yaya, bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde S.K. idaresindeki 34 EGA 673 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmek isteyen Ş.B. isimli yayaya çarptı. Yaralanan yaya, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Aracın sürücüsü S.K., yayanın birden önüne çıktığını öne sürdü. Kazayı seyreden meraklı kalabalık ise polislere zor anlar yaşattı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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