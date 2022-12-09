Başkentte trafik kazası: 1 yaralı

Olay, Ankara-Kırıkkale yolu Kayadibi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, rampa aşağı seyahat halinde olan kamyonun freni patladı. Aracın sürücüsü, kaza yapmamak için hamleler yapsa da aracın kontrolünü sağlayamamasından dolayı kamyon virajda devrildi. Sürücü ise devrilen aracın içerisinde sıkıştı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil ve polis ekipleri geldi. Olay yerinde 112 acil ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.