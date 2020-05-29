İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkent'te trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Ankara Kızılcahamam-Çamlıdere yolunda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kızılcahamam-Çamlıdere yol güzergahında plakası ve sürücüleri öğrenilemeyen iki araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılara ilk müdahaleleri yapılarak Kızılcahamam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Ömer Toprak ve Yılmaz Güvercin hayatını kaybetti. Diğer 2 yaralı ise kaza yerine gelen ambulanslarla Ankara'da çeşitli hastanelere kaldırıldı.


Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.