İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkent'te trafik kazası: 2 yaralı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde seyir halindeki otomobile çarpan sürücünün kaçarken çarptığı araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde seyir halindeki otomobile çarpan sürücünün kaçarken çarptığı araçta bulunan 2 kişi yaralandı.


Kaza, gece yarısı sularında Ankara'nın Çankaya İlçesi Ahlatlıbel Mahallesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde merkez istikametinde ilerleyen Murat K. idaresindeki 06 DF 7752 plakalı otomobile, aynı istikamette ilerleyen bir başka otomobilin çarpmasıyla şoför Murat K. kabinde sıkışırken, yanında bulunan yolcu ise yaralandı. İddiaya göre kaza, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobilin, Murat K. yönetimindeki aracın önüne geçerek çarpması sonucu meydana geldi. Kazanın etkisiyle yolun kenarına savrulan araçta sıkışan Murat K., ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı şoför mahallinden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar, ambulans ile Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi. Polis olaya ilişkin inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.