Başkent'te trafik kazası: 2 yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza Sincan ilçesi Yenikent 29 Ekim Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mehmet C. İdaresindeki 06 PEE 70 plakalı otomobil ile 06 BLB 627 plakalı otomobil Melih GÖkçek Bulvarı üzerinde çarpıştı. Kazada 06 PEE 70 plakalı araç sürücüsü Mehmet C. yolcu Nazlı G. C. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince, Sincan Devlet Hastanesine kaldırıldı.