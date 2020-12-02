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Başkent'te trafik kazası: 2 yaralı

Ankara’nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Sincan ilçesi Ahimesut Bulvarı Sanayi Köprü girişinde meydana geldi. Osman S. yönetimindeki 25 ABE 752 plakalı araç, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan direğe çarptı. Kazada sürücü Osman S. ve yanında bulunan 15 yaşındaki Latif S. yaralandı. Yaralılar, ambulansla Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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