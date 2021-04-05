Başkent'te trafik kazası: 2 yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Yenikent Zir Vadisi yolunda meydana gelen kazada, M.S. yönetimindeki 06 HC 8984 plakalı tırın dorsesi ile M.U. yönetimindeki 06 HD 78 49 kamyonet çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler M.U. ve M.S. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Zir Vadisi yolunda trafik bir süre kontrollü olarak verildi.