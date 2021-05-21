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Başkent'te trafik kazası: 2 yaralı

Ankara’nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Törekent Mahallesi Ayaş Bulvarı Hasan Şahan Kışlası yanında meydana gelen kazada; sürücü T.S. (24) idaresindeki 31 Z 6439 plakalı otomobili ile Ayaş yolu üzerinden Yenikent istikametine seyri sırasında aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağındaki istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobilde bulunan M.G. ve E.Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Fatih Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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