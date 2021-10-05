İhlas Haber Ajansı

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Başkent'te trafik kazası: 2 yaralı

Ankara’nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, B.P. yönetimindeki 06 LJP 11 plakalı araç, Temelli istikametinden Malıköy yönüne seyir halindeyken, karşı yönden gelen M.A. yönetimindeki 40 KL 098 plakalı araç ile çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kaza sonrası Sincan İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri Malıköy yolunda trafiği kontrollü olarak verdi.

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