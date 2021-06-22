Başkent'te trafik kazası: 5 yaralı

Ankara'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara-Niğde otoyolu Bala mekiğinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.D. idaresindeki 34 BVB 683 plakalı kamyon Ankara istikametinden Niğde istikametine seyir halindeyken 50. km'ye geldiğinde aynı istikamette ilerleyen E.Y. idaresindeki 42 AFN 863 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle E.Y. idaresindeki 42 AFN 863 plakalı otomobil içerisinde bulunan Hamza Y., Yeliz Y., İkram. Y., Vildan Y. ve Sukeyna Y. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahillerini yaparak ambulanslarla en yakın hastaneye sevklerini gerçekleştirdi. Kaza nedeniyle araç trafiğinin aksadığı güzergah, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.