Başkent'te trafik kazası: 8 yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, Ayaş-Ankara yolu Necip Fazıl Bulvarı Sincan istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yiğit C. B. (20) idaresindeki 10 F 7979 plaka sayılı aracı ile Ayaş istikametinden Sincan Merkez istikametine seyir halinde iken plakası alınamayan bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki korkuluklara çarptı. Kaza sonucu araçta bulunan 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Yaralılar 112 ekipleri tarafından Şehir Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.