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Başkent'te trafik kazası

Ankara’nın Sincan ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Osmanlı Mahallesi Rıhtım Sokak üzerinde park halinde bulunan 06 VVA 31 plakalı araca çarpan M.E. yönetimindeki 31 PAE 39 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kaza sonucu M.E. hafif yaralandı. Yaralı sürücüye yoldan geçen bir ambulansta ilk müdahale yapıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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