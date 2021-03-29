Başkentte ücretsiz şekilde 22 branşta online kursa destek

Keçiören Belediyesi tarafından, pandemi sürecinde başlattığı 22 branştaki online kurs hizmetini aralıksız sürdürülüyor. Online kurslara katılmak isteyen vatandaşlar belediyenin kurumsal web sitesinde bulunan ‘e-öğrenme portalı'na tıklayarak üyelik formunu dolduruyor. Seçilen branş için kayıt işlemlerini tamamlayanlar üye girişi yaparak online kurslara katılabiliyor. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, “Yüz yüze eğitimin mümkün olmadığı pandemi döneminde ahşap rölyeften bilgisayar işletmenliğine, konservatuvar eğitimlerinden yogaya kadar birçok alanda online kurslarımız devam ediyor. Vatandaşımızın kurslarımıza kolay ulaşabilmesi için de web sitemizde ‘e-öğrenme portalı' oluşturduk. Bu sayede istenen branşa ücretsiz ve kolay erişim imkânı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediyesinin online kurslarına ilişkin bilgi veren Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Web sitemizde 22 farklı braşta online kurs veriyoruz. Online kurslarımızın her biri bin kişilik kontenjana sahip. Vatandaşımızın talebine göre farklı tarihlerde başlattığımız kurslarımız eğitimlerini sürdürüyor. Dokumadan konservatuvara, yogadan bilgisayar ve el sanatlarına kadar birçok farklı alanda kurslarımız mevcut. Ücretsiz online kurslarımızdan faydalanmak isteyen vatandaşlarımızı e-öğrenme portalımıza bekliyoruz” açıklamalarında bulundu.