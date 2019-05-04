Başkent'te uçurtmalar göğü renklendirdi

Ankara'nın Keçiören ilçesinde ‘Cıvıl cıvıl çocuklar, rengarenk gökyüzü' teması ile uçurtma şenliği düzenlendi. Şenliğe katılan çocuklar aileleri ile birlikte keyifli anlar yaşadı.

Keçiören Belediyesi, Kartaltepe Kent Ormanı'nda ‘Cıvıl cıvıl çocuklar, rengarenk gökyüzü' teması ile uçurtma şenliği düzenledi. Uçurtma şenliğinde, çocuklar ve aileler uçurtmalarını aynı anda gökyüzüne bırakarak, rengarenk görüntüler oluşturdu. Etkinliğe katılan animasyon ekibi de çocuklara keyifli anlar yaşattı.

“10 yıl sonra Keçiören Türkiye'nin en yeşil ilçesi olacak”

Etkinlik hakkında konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Bugün gördüğünüz gibi keyifli bir gün uçurtma şenliğimiz var. Çocuklar uçurtmalarını uçurmaya başladılar. Çocuklarımıza güzel bir gelecek hazırlamamız açısından, bir sosyal faaliyettir. Fidanlar dağıttık. Bu dönemki amacımız, yeşil Keçiören, yeşil Ankara, yeşil Türkiye. Keçiören'in tamamını ağaçlandıracağız. 10 yıl sonra Keçiören Türkiye'nin en yeşil ilçesi olacak” dedi.

Keçiören'de düzenlenecek olan Ramazan etkinlikleri hakkında bilgi veren Altınok, "Yine bu sene Polis, Şehit ve Gazi Aileleri Vakfı Derneğimizle beraber stantlarımızı açıyoruz. Ramazan etkinlikleri Keçiören Belediyesinin önünde olacak. Çocuklara Hacivat ve Karagöz etkinlikleri düzenleyeceğiz. El sanatları sergisi olacak. Ramazan ayında daha çok pazar gezeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, etkinliğe katılan animasyon ekibi de çocuklara eşlik ederek keyifli anlar yaşattı.