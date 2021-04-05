Başkent'te "Uluslararası Organ Bağışı Karikatür Yarışması Sergisi"

Dünyada organ bağışı bilincini artırmak ve organ nakli bekleyen hastalara daha fazla tedavi şansı sunmak amacıyla düzenlenen Uluslararası Organ Bağışı Karikatür Yarışması'nda ilk 50'ye giren karikatürler, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sergilendi.

Uluslararası düzeyde gerçekleştirilen ve 40 ülkeden 950 eserin katıldığı 'Uluslararası Organ Bağışı Karikatür Yarışması'nda ilk 50'ye ve yarışma kataloğunda görülmeye hak kazanan eserler, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergide bir konuşma yapan AK Parti Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün, organ nakli bekleyen hastaların pandemiden en çok etkilenen gruplardan olduğuna dikkat çekerek, “Organ nakli pandemiden oldukça etkilendi, bağış sayıları oldukça düştü. Bu sayıların artması için altyapımız her yönüyle hazır. Karikatür yarışması ile vatandaşlarımıza organ bağışının ve organ naklinin önemini anlatmak için özveriyle çalışan herkese teşekkür ediyorum. Bu yaptığımız etkinlikler sayesinde organ nakli sırası bekleyen bir kişiye bile vesile olabilirsek ne mutlu bizlere” ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ise, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının bir yandan şifa dağıtırken bir yandan da şifaya vesile olacak toplumsal çalışmalara imza attıklarına vurgu yaparak, “Geçtiğimiz yıl 5 bin 500 organ ve doku nakli başarıyla gerçekleştirildi. Organ nakli bekleyen hastalıklar halen önemini koruyor. Bunun için bizlere düşen görev bağış sayısını artırmak için daha fazla mücadele etmek ve farkındalık oluşturmak. Karikatürün gücü kamuoyunda çok etkin. Bu sergi karikatür sanatının, gücünü ve etkisini göstermesi açısında çok özel ve anlamlı bir örnek” diye konuştu.

25 bin hasta hayata tutunmayı bekliyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan küresel pandeminin Türkiye'de de sağlık sistemi üzerinde çeşitli düzeylerde stres oluşturmaya devam ettiğini belirten Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Burhan Kurtuluş, “Organ nakli hizmetlerinde de her ne kadar geçtiğimiz yıl yüzde 50'lik bir düşüş meydana gelmişse de Sağlık Bakanlığımızın düzenlemeleriyle yeniden ağırlık verilmeye başlandı. Ülke genelinde 443 merkezde akciğer, karaciğer, böbrek, kalp, pankreas, kornea, kemik iliği, ince bağırsak, ekstremite ve uterus dahil olmak üzere tüm organ doku ve hücre nakilleri başarılı şekilde yapılmaktadır. Bu büyük kapasite aynı zamanda sağlık turizmi kapsamında ülkemizde hizmet almak isteyen yabancı hastalar için de büyük bir fırsattır. Ülke genelinde 25 bin 602 hasta bağışlanacak uygun doku veya organ ile hayat tutunmayı bekliyor. Organ bağışı konusunda her zamankinden daha fazla sosyal dayanışmaya ihtiyacımız var. Bu amaçla sanatın gücünü kullanarak organ bağışında ulusal ve uluslararası farkındalık oluşturmak için bu organizasyonu hastanemizde düzenlemekten onur duymaktayız” şeklinde konuştu.

30 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek

Serginin açılışını Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, AK Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Arife Polat Düzgün, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Etlik Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Sarı, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Burhan Kurtuluş ve Dışkapı Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Birimi Sorumlusu Dr. Eyüp Kahveci birlikte gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından, serginin açılışı kurdele kesim töreniyle gerçekleştirildi. Protokol üyeleri, sergiyi gezerek yarışmada dereceye giren eserleri inceledi. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ve Türkiye Organ Nakli Vakfı'nın iş birliği ile düzenlenen sergi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 30 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.