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Başkent'te uygulamadan kaçan alkollü sürücü kıskıvrak yakalandı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı uygulama noktasından kaçan sürücü, yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı uygulama noktasından kaçan sürücü, yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı. Sürücünün kendisine yapılan alkol testinde 145 promil alkollü olduğu anlaşıldı.


Ankara'ın Keçiören ilçesi Yükseltepe Mahallesi Karakeçili Caddesi üzerinde uygulama yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan Emrah Yukarıkır, 06 BDF 648 plakalı otomobiliyle kaçmaya başladı. Uzun süre polis ekipleri tarafından kovalanan Yukarıkır, kaçarken polis otomobiline çarparak zarar verdi.


Kaçarken Atapark Mahallesi Engeller Caddesi'nde bulunan evinin otoparkına saklanan sürücü, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanırken olay yerinde yapılan alkol testi sonucu 145 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Yukarıkır gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken sürücünün daha önceden bilişim suçundan da arandığı öğrenildi.

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