Başkent'te uyuşturucu operasyonu

Ankara'da narkotik ekiplerinin il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı çalışmalarda 16 şahıs yakalanırken, çok miktarda uyuşturucu ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çankaya ilçesinde "Deniz" lakaplı Mehmet K'nın metamfetamin sattığı ihbarı üzerine yapılan çalışmalar sonucunda İran uyruklu Ahmed R. ve Mehmet K. yakalandı. Şüphelilerden Ahmed R'nin üzerinde bin 25 gram metamfetamin ve 105 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Narkotik ekipleri, araçla Serkan Ş., Tolga Ü. ve Muhammed Y.G. adlı kişilerin İstanbul'dan Ankara'ya yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği ihbarı üzerine de harekete geçti. Çalışmalar sonucunda Muhammed Y.G., Tolga Ü. ve Serkan Ş., 1 kilogram bonzai maddesi ile birlikte yakalandı.

İl genelinde 9 farklı olayda 17,65 gram eroin, 125 adet captagon, 818 adet extacy, bin 25 gram metamfetamin, 1 kilogram bonzai, 105 gram afyon sakızı ve 3 adet hassas terazi ele geçirilirken, toplam 16 şahıs gözaltına alındı. Bu şahıslardan 9'u "uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan adliyeye sevk edildi.