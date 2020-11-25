Başkent'te uyuşturucu satıcılarına fırsat tanınmıyor

Ankara'nın köklü ilçelerinden olan Altındağ bölgesinde suç oranını düşürmek ve narkotik olayların önüne geçmek amacıyla emniyet güçleri yaklaşık 2 aydır yoğun bir denetim yapıyor. Denetimler sayesinde bölgede suç oranları yüzde 7 oranında düşerken, narkotik ihbarları da yüzde 50 oranında azaldı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yer alan, eski adıyla “Çinçin” olarak bilinen bölgelerde uyuşturucu ticareti ve benzeri suç unsurlarının önüne geçmek amacıyla başta Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü olmak üzere Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını hız vermeden, aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Bu kapsamda söz konusu bölgede ekipler, uyuşturucuya geçit vermemek için 3 Ekim'den itibaren 7 gün 24 saat usulüyle nöbet tutuyor. Narkotik ekiplerinin koordinesinde yapılan uygulamalara ise Trafik, Asayiş ve Köpek Eğitim Merkezi Şube müdürlükleri ile İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği'nde görevli polisler de katılıyor. Ekiplerin 3 Ekim'den bugüne kadar yaptıkları denetimler sonucunda, bölgede suç oranları yüzde 7 düşerken, narkotik ihbarları da yüzde 50 azaldı.

İlçedeki vatandaşlar uygulamalardan oldukça memnun

Söz konusu bölgede ikamet ettiğini ve uygulama noktaları kurulmadan önce çok sıkıntı çektiklerini belirten Koray Buyur, “Abi Allah razı olsun bütün devlet büyüklerimizden, emniyet teşkilatından memnunuz. Mahallemiz kendine geldi. Giriş-çıkışlar kontrol ediliyor. Yabancı arabalar gelip gidemiyor. Eskiden buralarda yürümek bayağı zordu. Kimse yürüyemiyordu. Milletin önüne geçiyorlardı. Şimdi öyle bir şey yok çok şükür. Giriş-çıkış kontrol ediliyor. Allah razı olsun hepsinden. Memnunuz. İnşallah böyle devam eder. Ben şöyle söyleyeyim; ben sağlıkçıyım, dış kapıda eczanede çalışıyorum. Eskiden kendi eczanemde nöbetim olduğu zamanlar arkadaşlarımız duramıyordu. Yani biz biliyoruz mahalleyi ama bilmeyenler duramıyordu. Adam geliyordu madde bağımlıları, değişik değişik ilaçlar, iğne falan alıyorlardı. Bizim eczanemizin olduğu yerde de kontrol noktası var. Sağ olsun polis abilerimiz bırakmıyor. Herkes huzur içerisinde” şeklinde konuştu.

“Uygulama gayet güzel”

41 yaşında olduğunu ve doğma büyüme bölgede yaşadığını belirten Musa Yücel ise, “Altındağ Ankara'nın ilk yerleşim bölgesi. Burada çok köklü, çok böyle yetişmiş düzgün insanlar var. Fakat böyle Altındağ, Çinçin, Yenidoğan vesaire yani Altındağ ilçesi dendiği zaman hep böyle potansiyel suçlar ilk akla gelen isimler oluyor. Uygulamalarla birlikte en azından buranın kendi yerleşimi olanlar, bizler, oturanlar insanlar mutluyuz. Potansiyel suçların içinde suçun önü kesiliyor. Uygulama gayet güzel. Biz memnunuz. Oturanlar, bir suça karışmayanlar için zaten bir problem yok. En azından o yolları kullanmak isteyen insanların önü kesilmiş oluyor” ifadelerini kullandı.