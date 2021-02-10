İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkent'te uyuşturucu tacirleri yakalandı

Ankara’da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda 1 kilo 600 gram esrar ve 935 gram kokain ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda 1 kilo 600 gram esrar ve 935 gram kokain ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.


Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 1 kilo 600 gram esrar ve 935 gram kokain maddesi ele geçirildi. Yapılan aramalarda şüphelilerin uyuşturucu ticaretinden elde ettiği tespit edilen 150 bin lira para ile 2 adet ruhsatsız tabancaya da el konuldu. Gözaltına alınan 2 zanlı hakkında “uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak”, "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak, kabul etmek veya satın almak” suçlarından adli işlem başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.