Başkentte uyuşturucuyla mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

Başkentte yapılan uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucunda toplamda 161.20 gram metamfetamin, 132 gram kubar esrar, 65 adet sentetik uyuşturucu hap, 24 adet ecstasy, 24 kök kenevir bitkisi, 5 gram eroin, 13 adet uyuşturucu kullanma ve içme aparatı, 1 adet sentetik ecza hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Ankara'nın Altındağ, Yenimahalle, Ayaş, Kahramankazan, Sincan, Çubuk ilçelerinde yapılan çalışmalar neticesinde Ö.K., D.Y., B.K., K.T., B.O., V.M.K., B.K., Y.H.A., O.B., N.Ş., E.K., S.C. ve T.C. isimli toplam 13 şahıs hakkında adli işlemler başlatıldığı bildirilirken, bahse konu olaylarda ele geçen malzemelere el konulduğu bilgisi paylaşıldı.