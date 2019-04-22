Başkentte vatandaşa özel halk otobüs şoför engeli

Ankara'nın Çankaya ilçesi, İran Caddesinde bulunan otobüs durağında halk otobüs şoförünün yaşlı bir yolcuyu iterek yaralanmasına neden olduğu iddia edildi.

Edinilen bilgilere göre, İran Caddesi üzerinden bulunan otobüs durağında 65 yaş üstü bir yolcu, özel halk otobüse binmek isterken, otobüs şoförü ise otobüse almak istemedi. Otobüse binmek isteyen yolcu ise ikazda bulundu ve otobüse binmek için adım attığı an şoför saldırdı. Şoförün saldırmasıyla otobüsten düşen yolcu ise kafasından yaralandı. Olayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Trafik kontrollü bir şekilde ilerlerken çevrede bulunan vatandaşlar ise otobüs şoförüne tepki gösterdi. Olay yerine gelen polis çevredeki vatandaşları zor sakinleştirdi.Polis otobüsü ve şoförü olay yerinden uzaklaştırırken, görgü tanıklarını da polis merkezine götürdü.

Olayın görgü tanıklarından, "Vatandaş halk otobüsüne binmek istiyor. Ama adamı almıyor çünkü adam 65 yaş üstü, adam kapıya vuruyor açar mısın diye? O sırada otobüs şoförü sen benim kapıma vuramazsın diyor. Adamı yakasından tuttuğu gibi yere atıyor. Adamın kafasından ve burnundan kanlar geliyordu. 65 yaş üstü diye almak istemiyorlar. Bu amca bizim babamız da olabilirdi" diyerek tepki gösterdi.