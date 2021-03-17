Başkent'te vinç park halindeki iki otomobili biçti

Ankara'da kaldırma ünitesi seyir halindeyken yerinden çıkan vinç, park halindeki iki otomobili biçti. Kazada araçlardan birisi kullanılmaz hale gelirken, diğer araçta da maddi hasar oluştu.

Olay, Altındağ ilçesi Dalboyu Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan vincin kaldırma ünitesi yerinden çıkarak savruldu. Savrulan kaldırma ünitesi park halinde duran iki araca çarptı. Vinç ünitesinin adeta biçtiği araçlar sürüklendi. Şans eseri olayda can kaybı yaşanmazken, araçlardan biri kullanılamaz hale geldi. Diğer araçta da maddi hasar oluştu. Kazadan sonra bölgeye intikal eden trafik ekipleri olay hakkında inceleme başlattı. Kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kazada aracının perte çıktığını söyleyen Bilal Özdemir, "Olay anında biz yukarıdaydık. Bize komşularımız haber verdi. Aşağı indiğimizde arabamızın üst tarafını pert etmişler. Araba perte çıkıyor. Vinççi arkadaşlar takmış bunları. İstemeyerek olan bir şey ama. Maddi hasarlı iki araç. Şu anda tamire gitti. Araçlardan birisi benimdi. Aracım herhalde perte çıkacak. Arabayı kimseye satamayız ki. İlk duyduğumda üzüldüm. Mal canın yongası. O an benim aracın içinde olmamam beni kurtardı. Arabaya binmiş olsaydım çok kötü olacaktı" dedi.