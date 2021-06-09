Başkent'te yağmur suları araçları sürükledi

Başkent'te öğle saatlerinde aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı araçlar suların yükseldiği yolda sürüklendi.

Sağanak yağmurun aniden etkisini gösterdiği Ankara'da trafik olumsuz etkilenirken, küçük çaplı su baskınları yaşandı. Bazı ilçelerde araçlar yağmur suları ile sürüklenirken, bodrum katlarındaki ev ve iş yerlerini de su bastı. Bazı ana arter ve caddelerde yolların kısa süreli kapanması sonrasında belediye ekipleri hemen müdahaleye başladı.