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Başkent'te yalnız yaşayan yaşlı kadın, evinde çıkan yangında öldü

Ankara’nın Çankaya ilçesinde 3 katlı bir binada çıkan yangında yalnız yaşayan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 3 katlı bir binada çıkan yangında yalnız yaşayan yaşlı kadın hayatını kaybetti.



Yangın, saat 20.00 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesi Bayraklı Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın en üst dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Münevver Karahan (80) yanına elektrikli sobayı yakınlaştırarak uykuya daldı. Belirli bir zaman sonra Karahan'ın üstündeki battaniye tutuşarak yangın çıktı. Dumanları gören komşular polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede daireye ulaşan itfaiye ekipleri oksijen olmadığından dolayı yangının kendiliğinden söndüğünü tespit ederken, yoğun duman içindeki odada Karahan'ın cansız bedenine rastladı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme yaparken, eve gelen Karahan'ın torunları gözyaşlarına hakim olamadı. Ayrıca Karahan'ın evde yalnız yaşadığı ve ara sıra akrabalarının ziyarete geldiği öğrenildi.

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