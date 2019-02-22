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Başkent'te yanan araç kullanılamaz hale geldi

Ankara’da seyir halinde bir anda alev alan araç kısa sürede yanarak kullanılamaz hale geldi.

Ankara'da seyir halinde bir anda alev alan araç kısa sürede yanarak kullanılamaz hale geldi.


Ankara'nın Yenimahalle İlçesinde Batıkent Bulvarı üzerinde merkez istikametinde seyir halinde olan otomobil aniden alev aldı. Alevlerin büyümesi sonucu araç kullanılmaz hale geldi. Edinilen bilgilere göre olay, saat 04.30 sularında Batıkent Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Sefa K.'nın kontrolündeki 34 GFN 90 plakalı araç bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Araçta bulunan Sefa K. ve arkadaşları dumanları fark edip aracı yol kenarına park etti. Bir anda alev alan araç, kısa sürede küle döndü. Araçta bulunanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracı yarım saatlik bir çaba sonucunda söndürebildi. Polis ekipleri Batıkent Bulvarı merkez istikametini tedbir amaçlı trafiğe kapattı. Yetkililer yangın ile ilgili inceleme başlattı.

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