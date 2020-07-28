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Başkent'te yangın paniği

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.


Alınan bilgiye göre, Seğmenler Mahallesi Halil Güller Caddesi 925 Sokak'ta bulanan 5 katlı bir binanın asansöründe başladığı iddia edilen yangın çatıyı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri rüzgar nedeniyle yangını söndürmekte zor anlar yaşadı. Yangın çıkan bina ve çevredeki binalar tahliye edildi. Yangın nedeniyle mahalle duman altında kaldı. İtfaiyenin uzun süren çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

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