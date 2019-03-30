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Başkent'te yaralamalı trafik kazası: 3 yaralı

Ankara’nın Keçiören ilçesi Kasalar mevkiinde 2 otomobil çarpıştı.

Ankara'nın Keçiören ilçesi Kasalar mevkiinde 2 otomobil çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralanırken, otomobillerde ağır hasar meydana geldi.


Olay, saat 03.30 sularında Ankara'nın Keçiören ilçesi Etlik Mahallesi'nde meydana geldi. Kasalar kavşağı mevkiinde Yusuf Görkem yönetimindeki SG 386931 yabancı plakalı otomobil ile Ferhat Baytaş kontrolündeki 06 FS 7111 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 2 otomobilde de ağır hasar meydana geldi. Kazada, yurtdışı plakalı aracın sürücüsü Yusuf Görkem, yanındaki yolcu Alaattin Ortaçağ ile diğer otomobilin sürücüsü Ferhat Baytaş yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi. Sağlık ekipleri, yaralıları, olay yerinde ilk müdahalelerini yaptıktan sonra ambulans ile Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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