İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkentte yardım tırları İzmir için yola çıktı

İzmir’de yaşanan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlar için hazırlanan yardım paketleri depremzedelere ulaştırılmak üzere Ankara’dan yola çıktı.

İzmir'de yaşanan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlar için hazırlanan yardım paketleri depremzedelere ulaştırılmak üzere Ankara'dan yola çıktı.


İzmir'de meydana gelen deprem felaketinin ardından yurtta ve dünyada depremzedelere ulaşan destek yardımları tüm hızıyla devam ediyor. Ankara Valiliği, Kaymakamlıkları, Belediyeleri, esnaf ve yardımseverlerin destekleriyle oluşturulan yardımlar depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için yola çıktı. Dün yola çıkan 2 tırın ardından bugün yola çıkan 9 tır depremden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için İzmir'e gönderildi. Böylelikle dün yola çıkan tırlarla birlikte toplam 11 tır deprem bölgesine gönderilmiş oldu. Temel gıda malzemesi, yaşam malzemeleri ve battaniye yüklü tırlar Yenimahalle ilçesinde bulunan ve Ankara Valiliğine bağlı olan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından hareket ederek İzmir'e doğru hareket etti. Ayrıca yola çıkan tırların önüne "Ankara, İzmir için tek yürek" yazılı destek pankartları asılarak birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.