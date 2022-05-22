Başkent'te yasa dışı bahis operasyonunda aranan 267 şahıs yakalandı

Ankara'da yasa dışı bahis suçlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 267 aranan şahıs yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonlarda iki yasa dışı bahis oynatılan işyeri ve 38 oynatan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. 72 şahıs hakkında yasa dışı bahis oynamaktan idari işlem yapılarak para cezası uygulandı. 11 şahıs gözaltına alınırken, 267 aranan şahıs da yakalandı.

Kumar, tombala ve oyun makineleri uygulamasında ise 18 bin 329 işyeri ve 751 dernekte 19 şahıs gözaltına alındı, 273 aranan şahıs yakalandı. 103 şahıs hakkında adli işlem yapılırken, 328 şahıs hakkında idari işlem yapılarak para cezası uygulandı. Yapılan uygulamalarda 10 adet bilgisayar, 4 adet yazıcı, 24 bin 86 lira, 3 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 8 adet mermi, 1 adet kurusıkı tabanca, 26 adet oyun makinesi, 7 adet tombala makinesi, 30 gram bonzai, 210 gram metamfetamin, 55 adet captagon, 3 bin 20 adet kaçak sigara ve çok sayıda yasa dışı bahis oyun kuponu ile kumar oynarken kullanılan materyaller ele geçirildi.