Başkentte yaşlı adam evinde ölü bulundu

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşlı bir adam yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, İncirli Mahallesi'nde 93. Sokak'ta bulunan apartmanda bir daireden kötü koku gelmesi üzerine binadaki vatandaşlar ihbarda bulundu. İhbar üzere olay yerine gelen polis ekipleri 85 yaşındaki Hüseyin E.'yi yatağında ölü olarak buldu. Cenaze, otopsi ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hüseyin E.'nin Almanya'dan emekli olduğu öğrenilirken ölüm sebebi ise yapılacak incelme sonrası netlik kazanacak.