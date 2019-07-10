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Başkentte yaya geçitleri yenileniyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent trafiğinde hem sürücülerin hem de yayaların geçişlerini güvenli bir şekilde yapabilmesi için yaya geçitlerini yeniden boyuyor.


Büyükşehir Belediyesi çalışmaları kapsamında 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndaki yaya geçitleri daha belirgin olması için çift kompenantlı boya ile boyandı. Mevsimsel şartlara karşı dayanıklı olan boyalarla yaya geçitlerini boyayarak, yayaların gidiş ve gelişlerinin düzenli olmasını sağlayacak işaretler de konuluyor. Trafiği aksatmamak için çalışmalarını gece saatlerinde sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Kızılay'dan sonra Sıhhıye ve ana arterlerde de yaya geçitlerini boyamaya devam edecek.

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