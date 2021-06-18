Başkent'te yem haznesine düşen küçük çocuk boğularak hayatını kaybetti

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, babasının yanına giderken çalışır vaziyetteki yem haznesine düşen küçük çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Olay saat 19.00 sularında Ankara'nın Polatlı ilçesi Kargalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, özel bir firmaya ait besi çiftliğinde çalışan Mehmet Ece-Emine Ece'nin en küçük çocuğu Kenan Ece'den (4) bir süre haber alamadı. Durumdan endişelenen çift, çiftliğin içinde arama yaptıktan sonra jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, çiftlikte yaptıkları aramada küçük Kenan'ın cansız bedenini 4 metre derinliğindeki yem haznesinde buldu. Kenan'ın babasının yanına giderken yem haznesine düştüğü ve bu sırada çalışır vaziyette olan yem karma makinesinden çıkan yemin üzerine dökülmesi ile boğularak hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Kenan'ın cenazesi önce Polatlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kenan'ın kesin ölüm nedenini belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kuruma gönderildi. Jandarma olaya ilişkin inceleme başlattı.