Başkent'te yeni yıl öncesi sahte içki operasyonu: 7 gözaltı

Ankara'da ürettikleri sahte alkollü içkileri içki satışı yapılan yerlere satarak hem vatandaşların sağlığıyla oynayan hem de haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kanuna aykırı yollarla yurt dışından temin ettikleri malzemelerle sahte alkollü içki üretimi yapan 8 kişiyi belirledi. 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için harekete geçen ekipler, 1'i 'merdiven altı imalathane' olarak tabir edilen yer olmak üzere 10 farklı ikamete düzenledikleri operasyonda 7 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Firari 1 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği aktarıldı. Operasyonda yapılan aramalarda 637 litre etil alkol, 198 şişe sahte alkollü içki ve 138 adet alkollü içki yapımında kullanılan farklı türde ürün ele geçirildi.