Başkentte yılan hikayesine dönen bina yöneticisi olayı

Ankara'daki bir apartmanda bina sakinleri apartmanla ilgilenecek yönetici bulamayınca mahkemeye başvurdu. Mahkeme kararıyla binaya kayyum atanınca işler daha da sarpa sardı.

Çankaya'da bulunan Gelibolu Apartmanında son yöneticisinin aidatlar ödenmiyor gerekçesi ile istifa etmesinin ardından binada uzun süredir yönetici krizi yaşanıyor. Apartman sakinleri binayla ilgilenen kimseyi bulamayınca çareyi mahkemeye başvurmakta buldu. Mahkeme kararınca binaya Kayyum atandı ve apartmanla 'Uludağ Site Yönetimi' isimli bina yönetim şirketi ilgilenmeye başladı. Bina sakinleri tam rahat nefes aldık derken kısa süre sonra sıkıntılar yeniden yaşanmaya başladı. Apartmanda yaşayan kişiler ile şirket arasında aidat krizi çıkınca işler yarım kaldı ve şirket bina ile ilgilenmemeye başladı.

“Yönetim şirketinin gelmesi bizler için daha kötü oldu”

Şirketin bina ile ilgilenmeyip sadece para aldığını ileri süren bina sakinlerinden Mert Yıldız, “Şu anda uzun süredir büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Malikler arasındaki kavgaya biz kurban gittik. Ben burada 12 senedir kiracıyım. Aidatlarda bir problem var. Harcama yerlerinde bir problem var. O yüzden apartman malikleri anlaşamadığı için mahkemeye başvurdu. Mahkeme de kayyum atadı apartmana. Apartmana bir yönetim şirketi atandı. Yönetim şirketinin gelmesi bizler için daha kötü oldu. Binayla ilgilenilmiyor, sadece para alınıyor. Biz neden böyle olduğunu sorduğumuz zaman da, bizim kişisel verilerimizi dışarıya çıkartarak şahsen saldırıda bulundular. Bunları şikayet ettik. Şikayet edince bunları araştırdığımız zaman, kurumsal şirketin Twitter hesabından erotik hesapların, Fetullahçı hesapların, cemaat hesaplarının paylaşıldığını gördük ve bunları şikayet ettik. Ben bir avukat olarak şunu söyleyeyim; devlet tarafından atanan bir kayyum yöneticinin bu hareketlerini doğrulamamız mümkün değil, gereğinin yapılmasını rica ediyoruz” dedi

Sürecin yaklaşık 6 aydır bu şekilde devam ettiğini belirten Yıldız, “Binadakiler yarısı binayı boşalttı gitti. Biz kaldık. Bize de tacizler de bulunuyor. Taşının, beğenmezseniz gidin diye. Yaklaşık 6 aydır bu süreç devam ediyor. Son 3 ayında da maalesef yönetim şirketinde bu şekilde devam ediyor. Binada şu anda hiçbir hizmet yok. Kaloriferler yanmıyor. Çalışanlar yok. Taşınma sıkıntımız olmasa taşınacağız ama salgın dönemi olduğu için beklemek zorundayız maalesef” şeklinde konuştu.

Ayten Perisunar: “Çok şikayetçiyim bu apartmandan”

Bir diğer apartman sakini Ayten Perisunar da yaşadığı mağduriyeti şu cümlelerle anlattı:

“Bu apartman bir alem. Beş defa gaza zam geldi. Artırmak lazım diye geçen gün toplantı yapıldı 600 lira diye, vermeyiz dediler. Ben 90 yaşındayım, bu yaşta beni donduruyorlar. Dışarıdan yönetici tuttuk bu durum düzelsin diye ama yönetici ne yapsın para vermediklerinde? Çok şikayetçiyim bu apartmandan. Kimse yöneticiliği üzerine almak istemedi böyle bir apartmanda. Apartmana para vermemek için her yerini deldiler, yıkmaya çalışıyorlar. Şimdilik taşınmayı düşünmüyorum bakalım ne olacak. Ben 55 senedir burada oturuyorum. Evimden tedirgin ediyorlar beni. Bu sorun bir türlü çözülemiyor, 6 kişi var apartmanı yıkmaya çalışıyorlar. Yıkacağız deyip yalandan heyet getiriyorlar. Sapasağlam apartmanı yıkmaya çalışıyorlar, dün tebligat geldi. 300 liradan fazla aidat vermeyiz diyorlar. Zaten bu apartman yıkılacak diyorlar.”

Binayı yıkmak için bu şekilde davranıldığını iddia eden Perisunar, “Yalnız ben değilim, benim gibi beş altı kişi daha şikayetçi. Soğukta donduruyorlar insanı. Hep deldirdiler. Bunlar kendiliğinden olmadı. Heyet getirdiler kendilerince. Soğuktan dolayı sabahlıkla oturuyorum evde. Giyinemiyorum soğuktan. Allah acıdı ki bana hastalanmadım bu soğukta. Evde elektrikli soba yakıyorum ısınmak için. Ayda 600 lira elektrik faturası ödüyorum. Yerden de klima yakıyorum. Bu binada ilk ev sahibi olanlardan bir ben kaldım. Bir çoğu evini sattı. Burada oturmuyor, başka yerde evleri var orada oturuyorlar” ifadelerini kullandı.