Başkent'te yolda kalanın da, aracı bozulanın da yardımına polis koştu

Ankara'da karlı yollarda yokuşu çıkamayan ve aracı bozulan sürücülerin yardımına trafik polisleri yetişti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda polis ekiplerinin her zaman vatandaşın yanında olduğu belirtildi. Ankara Emniyeti'ne bağlı trafik polisleri ile vatandaşların yardımlaşma fotoğraflarının paylaşıldığı gönderide, “Zorlu hava şartlarında bile görevimizin başında, Ankara halkının 7/24 yanındayız” denildi.