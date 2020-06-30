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Başkent'te yolun karşısına geçen kadına otomobil çarptı

Ankara’nın Sincan İlçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı.

Ankara'nın Sincan İlçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı.


Kaza Ankara'nın Sincan İlçesi Mustafa Kemal Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddialara göre Cumhuriyet Bulvarı üzerinde otomobiliyle seyir halinde olan 66 AD 664 plakalı otomobilin sürücüsü, yolun karşısına geçmeyen isteyen T.T.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın yere savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri T.T.'ye yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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