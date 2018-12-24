Başkent'te yön kaygısına son

Başkent'i en ücra köşesine kadar birbirine bağlayan yeni yollar açan, asfaltlara kavuşturan, yıprananları yenileyen, yol çizgilerinden levhalara kadar baştan sona süsleyen Büyükşehir Belediyesi, bu yollardaki güvenlik işaretlerini de tamamlamaya ve yenilemeye devam ediyor. Başkent yollarını standartlara uygun hale getirmeye özen gösteren Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda ihtiyaç bulunduğu tespit edilen noktalara yeni sistem levhası yerleştiriyor, yıpranıp, kullanılamaz hale geldiği tespit edilen noktalardaki levhaları da yenileriyle değiştiriyor. Gece ve gündüz rahatlıkla görülebilecek, ışığın doğru şekilde geri yansıtılmasını sağlayan, aynı zamanda Karayolları Genel Müdürlüğünün teknik şartnamesinde yer alan standartlara uygun reflektif malzemeler kullanılarak imal edilen yeni yön levhaları, sürücülerin trafik kurallarına uyumunu da kolaylaştırıyor. Yön levhaları sayesinde gerek Başkentliler, gerekse şehri ziyarete gelen yerli ve yabancı misafirlerin adres ve yön bulmaları kolaylaşıyor.

“Direklere afiş yapıştırmayın”

Başkent'in dört bir tarafında ihtiyaç olduğu tespit edilen, yıpranan ve kullanılamaz hale gelen sistem levhalarını yenilediklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Mümtaz Durlanık, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Mustafa Tuna'nın talimatları doğrultusunda vatandaşlarımızın taleplerini bir bir yerine getirmeye çalışıyoruz. Bin 400 takım ve yaklaşık 6 bin yön panelinden oluşan yeni levhaları, şehrin ihtiyaç bulunan noktalarına yerleştirme çalışmalarına başladık” dedi.

Yeni levhaların montaj çalışmalarının yıl boyu hızlı bir şekilde yapılacağı bilgisini veren Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Mümtaz Durlanık, yön levhalarına reklam ve broşür asılmaması uyarısında bulundu. Reklam ve ilan yapıştırmanın yasak olduğuna dikkat çeken Durlanık, vatandaşların bu konuda hassasiyet göstermelerini isteyerek, şöyle konuştu:

“Bizim yenilediğimiz veya yeni montajını gerçekleştirdiğimiz işaret ve yön levha direklerimizi bazı vatandaşlarımız reklam panosu olarak kullanabiliyor. Bu gibi durumlarda sürücülerimiz ve yayalarımız levhaları okumakta zorlanıyor ve olumsuz durumlar yaşanabiliyor. Vatandaşlarımızdan ricamız, bu direklerimizi reklam panosu gibi kullanılmaları. Aksi takdirde aykırı davrananlar hakkında, 2918 sayılı trafik kanunun ilgili maddeleri ile 5326 sayılı kabahatler kanunun 42/1 maddesine göre idari ve para cezası uygulanıyor.”