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Başkent'te yön levhasına çarpan otomobil alev aldı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön levhasına çarpan otomobil alev aldı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön levhasına çarpan otomobil alev aldı.


Kaza, saat 01.30 sularında Ankara'nın Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mert Y. İdaresindeki 06 S 2455 plakalı otomobil, bulvar üzerinde Kızılay istikametinde ilerlerken Balgat yol ayrımında bulunan yön levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle ön kısmından ağır hasar alan otomobil alev aldı. Yanan otomobilden uzaklaşan sürücünün ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye erleri alevleri söndürürken polis ekipleri de Bulvarın Kızılay istikametini trafiğe kapattı. Kazadan şans eseri yara almadan kurtulan sürücü ise hurdaya dönen otomobilini görünce gözyaşlarını tutamadı. Kaza yapan otomobil çekici marifetiyle olay yerden kaldırılırken polis ekipleri de kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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