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Başkent'te Zabıta Teşkilatı'nın 193. kuruluş yılı kutlamaları

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, 1-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen “Zabıta Haftası”nı çeşitli etkinliklerle kutluyor.


Bu yıl 193. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Zabıta Teşkilatı, “Zabıta Haftası” etkinlikleri çerçevesinde Ulus Atatürk Anıtı önünde tören düzenledi.


Törene Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Oğuzhan Yücel, Zabıta Teşkilatı Federasyonu Başkanı Abdurrahman Karabudak, ilçe zabıta müdürleri ve zabıtalar katıldı.


Zabıta Haftası etkinlikleri kapsamında Ulus Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Oğuzhan Yücel'in 193. Yıl anısına Ulus Atatürk Anıtına çelenk koymasıyla başlatıldı.


Başkan Yavaş'a zabıtalardan ziyaret


Bir hafta boyunca sürecek olan “Zabıta Haftası” kutlamalarında Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yanı sıra ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Oğuzhan Yücel ile ilçe zabıta müdürleri tarafından ziyaret edilecek.

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